'Snoeken eten écht geen mensen'

Volgens snoekvisser Joost Kamminga eten snoeken echt geen mensen: "Nee, echt niet. Snoeken eten voornamelijk kleine vissen, kuikentjes. Waarschijnlijk heeft deze snoek zich in het nauw gedrongen gevoeld. Of hij heeft uit een reflex in haar knie gebeten. Normaal zwemmen ze dan meteen weg, maar deze is blijkbaar in de aanval gegaan."De wond die de elfjarige Mirthe opliep, was best groot. Aan de bovenkant van de knie en in de knieholte zaten een aantal diepe wonden. "Een snoek heeft ongeveer zevenhonderd tanden. Op de onderkaak zitten de allergrootste, en die zijn vlijmscherp. Als dat tegen je huid aan komt, ja, dat snijdt dan meteen open", weet de snoekvisser.Snoeken zijn goed voor het ecosysteem en dus belangrijk voor zwemplassen. Volgens ecologen kunnen we de bijtgrage snoek maar beter gewoon met rust laten in plaats van vangen.Kamminga: "Dat is verstandig. Als er één bijtincident is, moet je niet meteen een plas gaan leegvissen omdat er allemaal vis in zit. Als er tien snoeken zitten, en je haalt er vijf vanaf, dan worden de overgebleven vijf veel groter, omdat ze dan veel meer voedsel hebben voor zichzelf. Dus gewoon lekker laten zoals het is."