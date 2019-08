Misleidende brieven van buurtapp Nextdoor duiken op in Drenthe

Nextdoor is een buurtapp die lijkt op WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Gebruikers worden op basis van locatiegegevens ingedeeld in een buurtgroep en kunnen daar informatie en wetenswaardigheden uitwisselen.Verschillende gemeentes en politiekorpsen waarschuwen echter om de app niet te gebruiken. Aanleiding zijn de brieven van Nextdoor die naar potentiële nieuwe leden zijn gestuurd. Dit lijkt te zijn gedaan uit naam van buurtbewoners, maar die zeggen daar geen toestemming voor gegeven te hebben.Laury Akkerman uit Veenoord is een van de gedupeerden. "Ik was op bezoek bij mijn moeder en een buurman van haar had een brief ontvangen, zogenaamd uit mijn naam. En die was ook nog eens om één uur 's nachts bezorgd. Inmiddels heb ik deze verhalen al uit zes verschillende dorpen gehoord."Wie de buurtapp gebruikt, geeft Nextdoor toestemming om zijn of haar persoonlijke informatie te gebruiken voor promotionele doeleinden. Akkerman: "Ik was wel op de hoogte dat je bepaalde gegevens deelt, maar niet dat er ook brieven uit mijn naam verstuurd gingen worden. Daar heb ik geen toestemming voor gegeven.""Het vervelende is dat er een code in de brieven staat om je aan te melden. Als mensen die code invoeren lopen ze ongetwijfeld ook het risico om mee te maken wat mij nu overkomt", vreest Akkerman. "Ik heb vandaag aangifte gedaan. Ik ga de brieven bundelen en laat de app voorlopig nog even staan als bewijs. Hier zal het vast niet bij blijven, ik ben bang dat de laatste brief nog niet is verstuurd."Nextdoor is niet voor commentaar bereikbaar. Als Amerikaans bedrijf hoeft het volgens de Consumentenbond niet aan Europese privacywetgeving te voldoen. Alle info kan worden gebruikt in de Verenigde Staten, inclusief diens overheid.