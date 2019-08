Nanoah uit Emmen viert haar X in paspoort morgen op Pride Amsterdam: 'Extra speciaal'

Nanoah is non-binair. Dat houdt in dat ze geen man of vrouw is, maar een beetje van allebei. Ze wil dan ook liever niet als man of vrouw gezien worden, ook niet in officiële documenten. Ze vindt het wel goed met 'zij' en 'haar' aangesproken te worden."Het wordt een speciale dag", vertelt Nanoah, terwijl ze nog druk twijfelt over haar outfit voor morgen. "Ik denk dat er wel wat mensen zijn die me komen feliciteren na mijn overwinning."Leonne Zeegers (58) uit het Limburgse Swalmen kwam vorig jaar over de hele wereld in het nieuws, nadat ze bij de rechter een nieuwe geboorteakte afdwong en sindsdien sekseneutraal door het leven gaat. "Het was bij haar gelukt", zegt Nanoah. "Ik dacht: zij kan het ook, waarom kan ik het dan niet? Ik ben in maart naar een advocaat gegaan en had niet zo snel een uitspraak verwacht."Bij Nanoah sloeg de twijfel op jonge leeftijd toe, vertelt ze. "Ik zwom vroeger wel veel. En ik hoefde nooit een topje aan, omdat er toch niks te verbergen was. Op een gegeven moment begonnen mijn borsten te groeien en moest ik een topje dragen. En mijn broertje niet. Toen dacht ik: wat is dit nou voor rare situatie? Die borsten passen niet bij mij. Ik ben toen heel erg gaan nadenken in de pubertijd. Een jongen zijn, dat was het ook niet. Ik ben daarna op onderzoek uit gegaan en toen kwam ik op de term non-binair uit. Dat paste wel bij me.""Het was wel een moeilijke periode. Het is heel lastig om te ontdekken wat je voelt en wat je bent. Je voelt je heel erg alleen en je denkt dat het aan jezelf ligt. Voor je gevoel voelt niemand zich zo, maar dat is niet zo. Het is fijn dat ik met mensen erover kan praten nu", zegt de Emmense.Nanoah heeft haar borsten vorig jaar laten weghalen. "Dat kan pas op je achttiende in Nederland. Ik had altijd zoiets van: als het kleiner kan graag. Maar toen kwam ik erachter dat het helemaal weg kan. Ik had ook een dubbel D, dus ook behoorlijk wat. Veel mensen vinden het een ingrijpende operatie en snappen het niet, maar voor mij viel alles op z'n plek."Ze kan haar paspoort waarschijnlijk in oktober ophalen. "Het voelt echt alsof een last van mijn schouders is gevallen. Het is echt wel heel toevallig dat ik, op een paar dagen na, een jaar na Leonne mijn paspoort ga ophalen. Volgend jaar dan maar de volgende", grapt Nanoah.Leonne en Nanoah gaan elkaar morgen ontmoeten in Amsterdam. "Ze belde mij via Facebook. Dus dat is echt wel heel leuk. Want wij zijn straks de enige twee volwassen Nederlanders met een X in het paspoort."