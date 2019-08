Trekkerslep maakt parodie op programma 'De Trektocht'

Een kartonnen doos dient als camera en een bezem met een geitenwollensok is de microfoon. Cameraman en verslaggever trekken door de omgeving van Steenwijksmoer en komen uiteindelijk terecht bij het terrein van het evenement. "Ja, we wilden graag een origineel filmpje maken om ons evenement te promoten op sociale media", legt Bernd Ballast uit. De mede-organisator doet in de parodie RTV Drenthe-presentator Harm Dijkstra na.Dat het originele filmpje van de mannen in de smaak viel, was te zien aan de kijkcijfers. Na een halve dag was het item al meer dan 10.000 keer bekeken. "Het doel is natuurlijk om promotie te maken voor ons evenement. Dat is hiermee wel gelukt", lacht Ballast.De Trekkerslep in Steenwijksmoer, een dorp onder de rook van Coevorden, wordt vanavond en zaterdag verreden.