Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een motorrijder in Langelo.

Het ongeluk gebeurde toen de fietser het fietspad verliet en de Westerstukkenweg op reed. Door onbekende oorzaak kwam de fietser toen in botsing met een motorrijder.

De fietser kwam daardoor ten val en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder is niet gewond geraakt.