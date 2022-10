'Heel fijn weekend' voor broer van vermoorde IKON-journalist uit Assen na aanhoudingen El Salvador

Een heel fijn weekend. En een hele drukke zondag. Zo typeert Gert Kuiper, de broer van de in 1982 vermoorde IKON-journalist Jan Kuiper uit Assen, dit weekend.

Een weekend waarin bekend werd dat er twee verdachten zijn opgepakt voor de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982 in El Salvador. Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in 1982 in dat land in Midden-Amerika voor een reportage over de gewelddadige burgeroorlog. De vier werden door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten, toen ze guerrillagebied probeerden binnen te komen.

En wat is het gevolg van die aanhouding dit weekend: "De telefoon gaat de hele dag", zegt Gert Kuiper. "Veel interviews en aanvragen voor interviews, maar ook veel mensen die steun betuigen. Dat is wel heel fijn."

'Duurt wel erg lang'

Vijf jaar geleden deed Gert Kuiper samen met een zus van een van de andere vermoorde journalisten aangifte in El Salvador. "Het land had heel lang een amnestiewet voor oorlogsmisdrijven. Maar die wet werd in 2016 afgeschaft. Mensen uit El Salvador vertelden ons dat als we iets wilden doen, het toen zou moeten. Anders zou er weer mogelijk jaren overheen kunnen gaan."

Dat het lang zou duren voordat er iets zou gaan gebeuren, daar had hij wel rekening mee gehouden. "Een zaak kan in Nederland ook jaren duren." Maar dit jaar begon hij de hoop een beetje te verliezen. "Ik vond het dit jaar wel erg lang duren. Te lang."

Bericht vrijdagavond

En dan krijgt hij vrijdagavond plots bericht. Er is voldoende bewijs tegen drie verdachten voor aanhouding. Er waren vijf verdachten in beeld, maar twee van hen zijn echter al overleden.

Gert Kuiper noemt het een opmerkelijk bericht, vrijdagavond. "Er was al lang bewijs genoeg. Er zijn meerdere instanties die al van alles hebben onderzocht. De Verenigde Naties heeft bijvoorbeeld 30 jaar geleden al onderzoek gedaan en bewijs gevonden. Maar dat mocht ze om een of andere reden dan weer niet overhandigen."

En opmerkelijk vindt hij het ook omdat allemaal al zo lang geleden is - veertig jaar geleden vond de moord plaats. "Er zijn verdachten intussen overleden. En ook de politieke situatie in El Salvador is veranderd. Je moet dan maar hopen dat er nu mensen zitten die ook het belang van deze zaak inzien."

Verenigde Staten

Dat dan nu bekend is geworden dat de eerste twee verdachten zijn aangehouden, overvalt hem. "Dat geldt voor alle familieleden van de vier journalisten." De twee die zijn aangehouden zijn de oud-minister van Defensie, generaal Guillermo García en kolonel Francisco Antonio Morán, destijds directeur van een speciale politiedienst. Daarnaast vraagt El Salvador de Verenigde Staten om uitlevering van kolonel Mario Reyes Mena. Hij wordt gezien als hoofdverantwoordelijke voor de moord.