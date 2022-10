'Corruptieonderzoek cardiologie Isala gericht op Duitse fabrikant hartapparaten'

In het Zwolse ziekenhuis worden de meeste implanteerbare defibrillatoren (ICD's) van Nederland geplaatst. Het geldt als expertisecentrum, maar binnen de beroepsgroep leidt het hoge aantal implantaties in Zwolle tot discussie. Patiënten in Zwolle zijn zwaarder en ouder en krijgen vaker preventief een apparaat in hun lichaam dan gemiddeld.