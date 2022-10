Alternatieve verwarmingsmethoden brengen gevaren mee: 'Veel fijnstof is niet gezond'

Dat de energienota's in ons land flink stijgen als gevolg van wereldwijd stijgende energiekosten de laatste maanden, maakt sommige huishoudens creatief. Maar achter de creatieve manieren om je huis zo duurzaam mogelijk te verwarmen, schuilt soms ook een gevaar. En dus grijpt de Veiligheidsregio Drenthe de herfstvakantie aan voor wat verwarmingsvoorlichting.

Dat klinkt voor sommigen misschien als totaal overbodig, maar als je niet weet waarmee je rekening moet houden, kan dat zelfs de dood tot gevolg hebben. Zo kwamen afgelopen week een Belgische moeder (44) en haar dochter (23) om het leven door koolmonoxidevergiftiging, nadat ze in huis de barbecue hadden aangestoken. "En dan is de temperatuur nu nog redelijk, waardoor er relatief weinig wordt bijverwarmd", zegt de Drentse brandweervrouw Carry Seidel. "Maar ik ben wel bang voor de winter."

Effect is nihil

Want de kans is dan een stuk groter dat mensen uit angst voor een hoge energierekening kijken naar alternatieve manieren om hun woning te verwarmen. Een voorbeeld daarvan is een aantal waxinelichtjes op een plateau zetten, met daarboven een omgekeerde bloempot. Maar in de praktijk is het effect van de zogeheten bloempotkachels nihil, zegt Seidel. En ook onderzoeken wijzen het uit. Deze alternatieve verwarmingsmethode brengt echter wel een gevaar met zich mee.

Seidel: "Als je veel kaarsen tegelijkertijd brandt, geeft dat fijnstof af. Ook dat hoeft niet erg te zijn, als je in je woning maar goed ventileert, en dat gebeurt lang niet overal. Ik las al dat mensen dat mensen thuis ventilatieroosters afplakken om de warmte beter in huis te houden, maar je kunt daardoor een ophoping van koolmonoxide krijgen als je bijvoorbeeld veel kaarsen hebt branden", legt ze uit. "Veel fijnstof in huis is niet gezond, je moet echt wel blijven ventileren."

Sluipmoordenaar

Koolmonoxidevergiftiging is dan ook een ware sluipmoordenaar. Je ruikt het niet en je proeft het ook niet, maar het is wel heel giftig voor zowel mens als dier. "Het komt voor bij open verbranding, dus als je open vuur in huis hebt. Dat kan door te veel brandende kaarsen, maar ook door het stoken van de open haard of houtkachel. Natuurlijk is dit niet ineens gevaarlijk, mits je maar goed ventileert. Anders komt de koolstofmonoxide je slaapkamer in, in plaats van dat het met de schoorsteen naar buiten gaat."