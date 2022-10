Burgerinitiatief moet De Wolden verduurzamen: 'Mensen bereiken die niet gemotiveerd zijn'

Hoe verduurzaam je zoveel mogelijk woningen in een gemeente? In De Wolden denkt burgerinitiatief Heel De Wolden Groen daarop het antwoord te hebben: door regelwerk uit handen te nemen en samen in te kopen waardoor het goedkoper kan. Ook minder gemotiveerde mensen of mensen met een kleinere portemonnee moeten aanhaken.

"Met beperkte kosten tot een maximaal resultaat komen", vat voorzitter Klaas Blanksma het initiatief samen. Dat betekent dat huishoudens in De Wolden voor maximaal 10.000 euro investeren. "Dat moet in tien jaar terugverdiend zijn." De focus ligt op het dichten van kieren, de isolatie van woningen en woningen laten uitrusten met warmtepompen en zonnepanelen.

Simpeler

Blanksma zag als energiecoach hoe inefficiënt verschillende regelingen voor verduurzaming zijn. Dat moet anders, dacht hij. Simpeler ook, en betaalbaar. Anderhalf jaar is hij nu met gelijkgestemden bezig met het opzetten van Heel De Wolden Groen (HDWG). Voorbeeld is het succesvolle burgerinitiatief Glasvezel De Wolden, dat alle inwoners de mogelijkheid gaf om aan te sluiten op glasvezel.

Doel van de coöperatie is om binnen acht jaar 4.000 woningen te verduurzamen, in totaal staan er ruim 10.000 in De Wolden. "Veel subsidies worden aangevraagd door mensen die al gemotiveerd zijn om te verduurzamen. Wij willen mensen bereiken die niet gemotiveerd zijn", zegt Blanksma. "En we vinden het belangrijk dat ook mensen die er geen geld voor hebben, mee kunnen doen."

Mensen die nu bijvoorbeeld geen warmtepomp kunnen kopen, kunnen dat via huurkoop doen via een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). "Wij bieden de mogelijkheid om een langdurig energiecontract af te sluiten. Het maandelijkse termijnbedrag is dan niet hoger dan de huidige energierekening", legt Blanksma uit. Na een jaar of acht is het systeem afbetaald.

Volgens Blanksma moeten alle doelgroepen enthousiast worden voor verduurzaming door de kostenvoordelen die het burgerinitiatief heeft. Door grootschalig warmtepompen en zonnepanelen in te kopen, moeten de kosten gedrukt worden. Terugverdienen van de investering gaat dan dus sneller. "Het andere aspect is ontzorging", zegt Blanksma. Want HDWG regelt alles rond inkoop en installatie. "We willen daarbij zoveel mogelijk gebruikmaken van installateurs uit de eigen gemeente."

Hoge gasprijzen

Doel van alles is om het gasgebruik in De Wolden met minimaal vijftig procent te verlagen. Door de hoge gasprijzen zoeken veel Nederlanders nu al naar manieren om gas te besparen. Blanksma: "De behoefte is groot, maar als mensen nu willen verduurzamen, moeten ze dat vooral nu doen."

Want wie zich aansluit bij het meerjareninitiatief, moet mogelijk wel wachten. De eerste woningen moeten in 2023 gebruik gaan maken van de diensten. "We kunnen niet te veel mensen tegelijk helpen, we willen met tientallen beginnen en het dan de komende jaren opvoeren", zegt Blanksma. "We moeten in overleg met de netwerkbeheerder over wat waar kan. Op sommige plekken zit het net al zo vol dat mensen hun opgewekte stroom niet kunnen terugleveren. We zullen dus ook verspreid te werk gaan, en niet á la Glasvezel De Wolden op één plek alles aanleggen en dan naar het volgende dorp."

Inwoners

De komende periode trekken Blanksma en de andere bestuursleden en vrijwilligers langs de dorpshuizen om inwoners enthousiast te maken voor de plannen. De provincie Drenthe is dat al, getuige de bijna 120.000 euro die aan de Coöperatie werd gegeven voor het opzetten van organisatie en de ESCo. "Bij een geslaagde pilot kan deze financieringsconstructie grootschaliger worden toegepast", klinkt het hoopvol vanuit het provinciehuis.