Limoncello uit Peize beste van de wereld: 'Echt ongelooflijk'

"Het is echt ongelooflijk. Er doen megagrote bedrijven aan mee", zegt Oosten over de internationale competitie. "En wij uit Peize winnen dus meerdere keren goud, waaronder ook nog eens de award voor beste likeur van de wereld. Het is onwerkelijk. Het zijn de Emmy's van de likeur. Onze telefoons ontploffen echt op dit moment."Drunken Monkey nam met twee limoncello's deel aan de International Wine & Spirit Competition. Eén van de twee Italiaanse citroenlikeuren moet zowaar nog officieel worden uitgebracht. "Ik denk dat we in de prijzen zijn gevallen omdat we alles met de hand doen, het schillen en het filteren. Daardoor kun je veel preciezer werken", legt Oosten het Drentse succes uit. "We hebben gewoon een goed product met een goede smaak."Volgens Oosten is de basis van het productieproces van limoncello 'heel erg simpel'. "Het gaat om citroengeel en daar trek je de oliën uit door pure alcohol te gebruiken. Dat meng je dan weer met de juiste hoeveelheid suikerwater, altijd een prachtig moment. Dan krijg je opeens een mooie wolkige substantie. En na het filteren krijg je limoncello."Door de internationale prijzenregen moeten Oosten en Meijer druk aan de slag met hun toekomst. "Wat van belang is, is dat we nu een goed plan maken. Hoe kunnen we het proces handgeschild houden en toch een grote productie draaien?", vraagt Oosten zich af. "Ik denk dat dat door middel van een sociaal project gaat gebeuren. Dat vinden we belangrijk."