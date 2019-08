Mogelijk einde aan geitenkeuring in Zuidvelde: 'Dat doet wel pijn'

Het aantal geitenhouders, en dus ook geiten, loopt de laatste jaren sterk terug. "In de beginjaren toen ik keurde, kwam je weleens op keuringen waar bijna 900 dieren waren", zegt keurmeester Aaldert de Winter. "Dat zie je nu niet meer.""Weinig animo, maar de kwaliteit van de geiten is goed", zegt voorzitter Wicher Kroon. "Er zijn nu 25 geiten. Vorig jaar waren dat er nog veertig stuks. Maar ja, wat doe je eraan? Je kan de leden ook niet kopen. Zo werkt het niet."De reden van de terugloop is heel simpel volgens geitenhouder Bert Schottert. "Het wordt steeds duurder. Je moet ook inenten voor Q-koorts bijvoorbeeld, dat kost al gauw een paar honderd euro per geit. Daarnaast komen er steeds meer regels bij. Wij zijn al heel lang bezig, dus dan komt er steeds één regel bij. Maar als je begint, krijg je een hele waslijst. Dus ik snap wel dat mensen er niet meer aan beginnen."Schottert komt vandaag met de meeste geiten naar de keuring. "Met vijf geiten en drie lammeren. We zijn al kampioen en reserve-kampioen geworden". lacht hij. "Het is echt mijn passie, de geiten. Ze zijn altijd blij om mij te zien en ik ook blij om hen te zien. Heel jammer, dat zoveel stoppen.""Dit jaar moest de keuring sowieso doorgaan", zegt Kroon. "Omdat het de jubileumeditie is. Maar voor volgend jaar weten we het nog niet, misschien dat we samen gaan met een gecertificeerde keuring. Het doet mij wel pijn, het gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar ja, je hebt er geen grip op. Dat is het beroerde eraan."