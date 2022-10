Mag het licht uit? 'Nu even niet, want er is storing in regio Assen'

Al dagenlang branden alle straatlantaarns in Assen en omliggende regio. Het is het hele weekend al het gesprek van de dag op social media. Er wordt vooral kritiek geleverd op de gemeente Assen, of ze zelf niet beter kunnen besparen met de huidige hoge energieprijzen. Maar het blijkt een storing bij Enexis.

Maar vanmorgen wordt duidelijk dat de fout toch echt bij netbeheerder Enexis ligt. Er is sprake van een storing in de aansturing van de openbare verlichting. Volgens woordvoerder Bob Winckels van Enexis gaat het om een zogeheten kappote Toon Frequent-zender (TF-zender) in Marsdijk.

"Die is afgelopen vrijdagmiddag defect gegaan. De TF-zender stuurt normaal de openbare verlichting in een bepaald gebied aan. Om te voorkomen dat hele gebieden in het donker zitten, hebben we in verband met de veiligheid gekozen om de lampen te laten branden. Vanochtend hebben we overleg om te kijken hoe we dit zo spoedig mogelijk weer kunnen herstellen", aldus Winckels.