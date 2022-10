De beste vliegenvanger is een zwam en die ligt gewoon voor het grijpen

Zo'n twee jaar geleden moest je bijna met een vergrootglas het bos in om de vliegenzwam te zoeken, want de paddenstoel was bijna niet te vinden. Dit jaar dreigde eenzelfde scenario, maar nu er meer regen valt, duikt de zwam op veel plekken op. "Het ene jaar is-ie er bijna niet, het andere jaar in overvloed", weet Rob Chrispijn van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe. "Het komt doordat het zo lang droog is geweest dit jaar, dan laten paddenstoelen zich niet zien, maar nu het lekker nat is zijn ze er weer, ook de rode met witte stippen".