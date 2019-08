Walid Khan door TT Journaal weer terug in de motorsport

“Ik heb altijd wel wat met Walid gehad. Ik denk dan: jij klein klootzakje, je kunt gewoon hartstikke goed rijden maar je hebt een paar streken die je moet afleren. Maar ik denk dat hij daar goed mee bezig is. Naar aanleiding van het TT Journaal heb ik contact met hem gezocht”, zegt Vennegoor.Vandaag maakte Khan op het TT Circuit van Assen z'n comeback na een afwezigheid van driekwart jaar. De oud-inwoner van Coevorden reed een testrace. Na vorig seizoen leek hij ineens van de aardbodem te zijn verdwenen. In het TT-journaal vertelde hij openhartig zijn verhaal. Hij verbrak de relatie met z'n adoptie-ouders en veranderde z'n achternaam van Soppe in Khan. Maar aangezien z'n pleegouders alles voor hem regelden, betekende dat ook meteen het einde van z'n race-carrière. Dat hij nu de draad weer op kan pakken is hem veel waard.“Motorrijden zit toch wel in m'n hart. Nu ik gestopt ben, ben ik erachter gekomen wat ik écht wil in m'n leven en daar hoort racen ook bij”, zegt Khan.Vorig seizoen reed de talentvolle Drent ook al voor het team Vennegoor, maar toen nog in de strijd om het WK Supersport 300. Nu doet hij een stapje terug naar het Duits kampioenschap en vervangt hij in het lopende seizoen de geblesseerde Mickey Winkler.“Er komen nog vier raceweekenden aan. Ik denk dat Khan ze allemaal kan rijden. Maar het kan ook zijn dat Winkler de laatste wedstrijd in Hockenheim weer terug is”, verklaart Vennegoor. Khan vult aan: “Ik moet reëel zijn. Ik moet alles weer opnieuw opbouwen. Ik heb het altijd goed gehad bij Rob. Dus dit is prima voor mij.”Wel moet de wegracer voor dit seizoen hard op zoek naar geld. “Walid kent mensen en wij kennen mensen. Het is ons doel dat hij volgend jaar een compleet seizoen in het Duits Kampioenschap voor ons team rijdt”, besluit Vennegoor.Volgend weekend is Khan voor het eerst te bewonderen in de strijd om het IDM in het Tsjechische Most. In het weekend van 17 en 18 augustus rijdt hij, tijdens de Gamma Racing Days, op het TT Circuit.