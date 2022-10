Veenhuizer boeren pakken regie in stikstofaanpak: 'Wij willen niet afwachten, maar doen'

De Veenhuizer boeren willen duidelijk maken van goede wil te zijn, om nu al stappen te zetten. "We boeren hier al 200 jaar en dat willen we graag nog 200 jaar blijven doen", aldus Riedstra.

Aan oud-wethouder Henk Kosters de taak om dit proces in goede banen te leiden. "Hier zijn veel ingrediënten om te oefenen met de gebiedsgerichte aanpak waar we in heel Drenthe mee aan de slag moeten. Het is ook heel mooi dat in de huidige landbouwdiscussie een groep boeren zegt: we gaan kijken wat hier kan en pakken de regie."