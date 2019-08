Emmense Nanoah op Pride Amsterdam: 'Dit is echt mijn dag'

Nanoah wil liever niet als man of vrouw gezien worden, ook niet in officiële documenten. Vorig jaar kreeg Leonne Zeegers als eerste Nederlander een X in het paspoort. Nanoah kan haar nieuwe identiteitsbewijs waarschijnlijk in oktober ophalen.In Amsterdam viert de Drentse dat ze een genderneutraal paspoort heeft weten te regelen. "De sfeer is goed, iedereen is vrolijk. Het is fijn om hier te zijn", zegt Nanoah. "Ik ga heel veel vrienden ontmoeten, kijken naar de boten en gewoon genieten van de sfeer."Nanoah ontvangt in Amsterdam verschillende felicitaties. "Dat heeft natuurlijk een reden. Dit is echt mijn dag, of eigenlijk mijn week. De Pride Week", lacht Nanoah.