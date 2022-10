Gros Drentse (semi-)overheidsgebouwen al duurzaam genoeg

De kazerne in Havelte heeft met label F nog een grote slag te maken en dat heeft al de aandacht van Defensie, want het ministerie werkt aan de herziening van de hele vastgoedportefeuille. De kazerne in Assen staat om onbekende redenen niet op de lijst, maar gezien de leeftijd van het gebouw heeft het bij lange na geen label C. De kazerne in Assen staat op nominatie om te sluiten.

Van D naar C vaak haalbaar

Een label D hebben het gemeentehuis in Emmen, de bibliotheek in Emmen, de Stichting Welzijnsorganisatie Andes in Borger, de Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Stark in Hoogeveen. Maar met betrekkelijk kleine ingrepen is meestal van een label D een label C te maken, zoals het kantoor te voorzien van LED-verlichting, een oude cv-ketel te vervangen voor een warmtepomp, dubbel glas te plaatsen en het isoleren van daken, gevels en vloeren.

Van kantoorgebouwen bleek vorig jaar dat deze nog een grote slag hadden te maken. Meer dan de helft van de kantoorgebouwen in de HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) was toen nog niet duurzaam genoeg. In Assen is het NAM-kantoor met label E de grootste uitdaging. De NAM hoeft dit gebouw in overleg met de gemeente Assen niet te verduurzamen, omdat dit bedrijf binnen enkele jaren naar een andere locatie zal verhuizen.