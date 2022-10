TT Museum niet af voor 100 jaar TT Assen in 2025: 'Kosten zijn verdubbeld'

Het zou zo mooi zijn, de opening van het nieuwe TT Museum in Assen tijdens de viering van 100-jarig jubileum van de TT. In juni 2025 is het zover. Alleen is de kans klein dat die datum gehaald wordt. Stichtingsvoorzitter Sandra Hoekman verzucht dat de komst van het museum 'een zaak van zeer lange adem is'.

De oorspronkelijke investering van 800.000 euro, een kostenraming van twee jaar geleden, is inmiddels meer dan verdubbeld, schat Hoekman in. "Met de fors gestegen prijzen houden we rekening met 1,5 tot 2 miljoen euro."

Sinds afgelopen zomer stort ontwerp- en ontwikkelingsbureau Mudware uit Tilburg zich op het uitwerken van een professioneel museumplan, een eis van de gemeente Assen voordat ze verder de knip trekt voor een motormuseum. Het eerste inrichtingsplan van Stichting TT Museum Assen, op basis waarvan ze geld vroegen, vonden ze op het stadhuis niet ambitieus genoeg. Assen wil een 'professioneel beleefmuseum'. De kosten van het verdiepende ontwerpplan, 20.000 euro, betaalt de gemeente.

Eerste schetsen klaar

"Er zijn nu wat schetsen in concept klaar", vertelt Hoekman. "En de aanpak lijkt leuk. Alleen is het nog maar een eerste concept. Dat moeten we eerst aan betrokken partijen laten zien, waaronder de gemeente, partners, ondernemers en het TT Circuit", aldus Hoekman. Dat staat de komende weken te gebeuren. Het definitieve plan zal pas in februari klaar zijn, schat Hoekman in.

Ze is tevreden over de eerste schetsen, die de ontwerpers voor de vroegere bioscoop en discotheek aan de Brinkstraat bedacht hebben. "Ze willen iets in lagen bouwen, want de ruimte op de begane grond is erg hoog. De kelder willen ze voor een wisseltentoonstelling inzetten." Ook zit er nog een vide in de voormalige dancing. "Die vide willen ze betrekken bij de begane grond, zodat je over de vloer kan kijken."