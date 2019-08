Lukkien: Ik ga met een waardeloos gevoel naar bed

FC Emmen verliest openingswedstrijd van FC Groningen

"Je mag de bal daar niet zo simpel verliezen, maar daarna reageren we niet op de bal die vervolgens diep wordt gespeeld. Daardoor verliezen we de wedstrijd, die we niet hadden hoeven verliezen. Sterker nog, misschien hadden we op punten de zege wel moeten pakken", aldus Dick Lukkien.De oefenmeester van FC Emmen kon het natuurlijk niet hard maken, maar had op z'n minst het gevoel dat Nikolai Laursen de winnende op zijn schoen had. "Dan hadden we deze pot misschien wel gewonnen.""Het liefst ben je zo snel mogelijk van de nul af. Nu beginnen we met een nederlaag. Dat is balen, maar ik heb al met al veel goede dingen gezien. Ugrinic, Chacon en ook Laursen speelden goed. We kunnen hier verder mee inderdaad, maar ik ga wel met een waardeloos gevoel naar bed."