Amper buurtinitiatieven ingediend, organisatie Kern met Pit krabt zich achter de oren

Voldoende redenen om je dorp- of buurtinitiatief in te schrijven voor Kern met Pit, denken Rudi Eding, Betty Poutsma-Jansen en Fred Snoep. Het drietal is namens de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) als vrijwillig adviseur verbonden aan de competitie. De KNHM biedt al ongeveer 45 jaar een helpende hand bij burgerinitiatieven, vertelt Eding. "Jaarlijks is dat goed voor ongeveer tien tot vijftien aanmeldingen vanuit Drenthe."