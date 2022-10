Paddenstoelen plukken en eten? 'Ook in Drenthe staan dodelijke zwammen'

Het herfstseizoen is in volle gang en in de bossen schieten de paddenstoelen uit de grond. Het wordt steeds populairder om in het bos te zoeken naar eetbare exemplaren, maar daarin schuilt wel enig gevaar, zegt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Iets wat de Drentse expert Eef Arnolds uit Holthe onderschrijft. "Zelfs de grootste experts gaan soms de mist in, met vervelende gevolgen." Ook in de Drentse bossen staan zwammen die dodelijke gevolgen kunnen hebben.

Overlijdens na vergiftiging

Gemiddeld lopen twintig mensen per jaar vergiftiging op door het eten van paddenstoelen. Sinds 2019 zijn er zelfs vier mensen overleden, aldus het NVIC. Om de verschillen tussen paddenstoelen uit te leggen heeft Arnolds een mandje met paddenstoelen gevuld, die zijn geplukt uit zijn eigen tuin. Dat is per hoge uitzondering. "Want eigenlijk laat ik alles staan. Paddenstoelen zijn onderdeel van de natuur, en ook belangrijk voor allerlei dieren die paddenstoelen eten. Van slakken, kevers tot reeën en muizen."

Hij maakt zich daarom zorgen over de trend om paddenstoelen te plukken. "Als we met 17 miljoen Nederlanders paddenstoelen gaan verzamelen is er gauw niets meer te vinden. We zijn het bos-armste land van Europa, op IJsland na. En een van de dichtstbevolkte. Daar zit een spanningsveld en ik maak me zorgen. Je ziet soms in het bos alleen nog afgesneden steeltjes staan."

Allergie

In bijvoorbeeld Italië of Scandinavië is paddenstoelen plukken een traditie. In Nederland nog niet, er ontbreekt daarom veel kennis, stelt Arnold, die weet dat het zelfs met een hoop kennis lastig blijft om alle tweeduizend soorten uit elkaar te houden. "Zelfs zeer ervaren mensen die veel van paddenstoelen weten, kunnen zich vergissen en dan gebeuren er ongelukken."

Dat komt volgens de kenner ook door intoleranties en allergieën. "Ik ken veel voorbeelden van paddenstoelen die in boeken bekend staan als goed eetbaar, maar waar 10 procent van de mensen toch last van krijgt. Dat werkt hetzelfde als bij een noten-allergie, je kunt er flink last van hebben."