Nikolai Laursen: Ik hoop dat ik het snel recht kan zetten

FC Emmen verliest openingswedstrijd van FC Groningen

Ik nam de bal eigenlijk heel goed mee en zag Padt uit zijn goal komen. Vanaf dat moment dacht ik teveel na. Nikolai Laursen, aanvaller van FC Emmen over zijn gemiste kans tegen FC Groningen

Dick Lukkien: Ik ga met een waardeloos gevoel naar bed

Twintig minuten na zijn kans bleef Hrustic, aan de andere kant, koelbloediger. De aanvaller van FC Groningen rondde wel af en zorgde zo voor de enige treffer van de avond."Ik ben enorm teleurgesteld. In het resultaat, maar ook in mezelf. Ik had die kans moeten maken. Dan winnen we gewoon. Ik denk dat we de drie punten ook verdienden of in ieder geval één punt", aldus de van PSV overgekomen Deense aanvaller.Maar wat ging er nu mis in de 67e minuut toen hij na een prachtige pass van Michael Chacon alleen af mocht op Padt. "Ik nam de bal eigenlijk heel goed mee en zag Padt uit zijn goal komen. Vanaf dat moment dacht ik teveel na. Of ik de bal moest stiften of laag schieten. Ik koos ervoor om de lange hoek te proberen, maar schoot tegen Padt op."Laursen hoopt zijn 'misser' snel recht te zetten voor de club en de supporters. "Het was zo leuk om hier te spelen, ik heb van elke minuut genoten en ik wil het dolgraag goedmaken in een andere wedstrijd."