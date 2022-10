Feest in Zuidlaren: 821ste editie van Zuidlaardermarkt begonnen

In Zuidlaren en omgeving is het dan ook vaste prik: de derde dinsdag van oktober staat in het teken van de Zuidlaardermarkt. Traditiegetrouw zijn er veel festiviteiten, verspreid over meerdere dagen. Zoals: een warenmarkt van ongeveer vier kilometer, een paardenmarkt (de grootste van Europa, met circa duizend paarden) en een kermis. Natuurlijk barstte het feest rond de Zuidlaardernacht gisteravond al los op en rond de Brink in het dorp.