Vijf Drentse gemeenten: 'Zet snel stappen om stikstofuitstoot omlaag te krijgen'

Zet op korte termijn stappen om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen en voorkom vertraging, bijvoorbeeld in het uitkopen van boerenbedrijven. Daarvoor pleit P10, een organisatie van dertig plattelandsgemeenten in Nederland waarbij Aa en Hunze, Borger-Odoorn, De Wolden, Midden-Drenthe en Westerveld zijn aangesloten.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes adviseerde begin oktober in zijn langverwachte rapport om zo snel mogelijk, liefst binnen een jaar, al in te grijpen bij vijf- tot zeshonderd bedrijven die veel stikstofneerslag op natuurgebieden veroorzaken. De 'stikstofruimte' die dat oplevert, zou als eerste gebruikt moeten worden om zo'n 2500 boerenbedrijven te helpen die buiten hun schuld zonder natuurvergunning zitten omdat zij in het verleden een zogeheten PAS-melding maakten, die de rechter later in een klap ongeldig verklaarde.

De dertig gemeenten zijn positief over het Remkes-rapport, dat het kabinet overneemt in zijn stikstofbeleid. "Het legt de focus op mogelijkheden en biedt ruimte om te werken aan een vitaal platteland", staat in een verklaring. Het samenwerkingsverband was in juni nog uiterst kritisch over de stikstofaanpak van het kabinet. Die zou leiden tot polarisatie en de doelen verder weg brengen, klonk het toen.