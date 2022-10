In Beilen is gisteren afval gedumpt, waar vermoedelijk asbest tussen zat. Verder zaten er resten bij van spuitbussen, rubber en ijzer. Dat meldt een wijkagent van Beilen op haar Instagrampagina.

De dumping werd gedaan in een steeg tussen de Rozenlaan en de Violenstraat. Dat is in een woonwijk in het noordwestelijk gedeelte van het dorp.