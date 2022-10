Vivianne Miedema grijpt naast Gouden Bal en wordt 11de

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft vanavond in Parijs naast de Gouden Bal gegrepen. De spits uit Hoogeveen werd elfde in de verkiezing van de beste vrouwenvoetballer van het afgelopen seizoen. FC Barcelona-speler Alexia Putellas werd verkozen tot winnaar van de prestigieuze voetbalprijs.

Het lag in de lijn der verwachting dat Miedema opnieuw met lege handen naar huis zou gaan, want ze kent niet haar beste seizoen. Zo strandde het EK-avontuur met de Oranjevrouwen in de kwartfinales, waar opponent Frankrijk in de verlenging afrekende met de ploeg van inmiddels oud-bondcoach Mark Parsons. Voor haar club Arsenal was ze wel uitermate trefzeker met 25 goals in 26 duels.