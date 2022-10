Jumbo twijfelde al in 2014 over autohandelaar Theo E.

Supermarktketen Jumbo had acht jaar geleden al grote twijfels bij Theo E. uit Gasteren, de hoofdverdachte in het lopende witwasonderzoek waarin ook de tijdelijk teruggetreden topman Frits van Eerd verdachte is.

Het bedrijf uit Veghel weigerde destijds een factuur van 60.500 euro te betalen aan de autohandelaar, schrijft Het Financieele Dagblad . Desondanks bleef Van Eerd daarna privé zaken met hem doen.

Sponsoring motorcrossteam

De factuur betreft de sponsoring door Jumbo van het motorcrossteam van E. Deze rekening uit 2014 kwam vorig jaar ter sprake toen de 58-jarige Drent in hoger beroep ging tegen een veroordeling voor witwassen en belastingfraude. Het niet-geanonimiseerde vonnis daarvan is in handen van het FD.

Jumbo en de advocaat van Van Eerd willen niet reageren. Het supermarktbedrijf benadrukte eerder zelf geen verdachte te zijn in het onderzoek. Frits van Eerd is vanwege de zaak tijdelijk teruggetreden als topman. Onduidelijk is hoelang dat duurt.

Drentse verdachten

Op 13 september werden op verschillende plekken in Nederland huiszoekingen gedaan in het kader van het witwasonderzoek. Naast de woning van Van Eerd waren er ook invallen in Gasteren, waaronder bij Theo E. Hij is de enige verdachte die nog vastzit. Eind vorige maand werd zijn voorarrest met zestig dagen verlengd.