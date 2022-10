Amber Alert op matrixborden in Assen: gehandicapte Hebe (10) vermist

Op de matrixborden rondom Assen wordt aandacht besteed aan de vermissing van de tienjarige Hebe. Het gehandicapte meisje is sinds maandagavond vermist en voor het laatst gezien in de omgeving van Raamsdonksveer.

De politie vraagt weggebruikers via de matrixborden om uit te kijken naar een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K. De moeder van Hebe is in shock, zo laat ze weten via Facebook.