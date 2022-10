OM eist ruim twee jaar cel tegen vrouw die eigen vriend neerstak in Westerbork

"Het is een moeilijke tijd voor u geweest", zo begint de rechter vanochtend de zitting. In de zaal zit een emotionele vrouw die nog niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Ze is verslaafd aan speed en ghb en kampt al sinds haar tienerjaren met meerdere verslavingen. "Aan alles wat je maar kunt bedenken", aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie eist tegen de vrouw 28 maanden cel, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, en een verplichte behandeling voor onder andere haar verslaving. De 32-jarige Hoogeveense wordt verdacht van poging tot doodslag op haar toenmalige vriend in april van dit jaar en van het bedreigen van hem een maand eerder.

Net als de vrouw was ook haar vriend verslaafd en ze kochten en gebruikten geregeld samen meerdere soorten drugs. Haar inmiddels ex-vriend vraagt om een schadevergoeding van 2500 euro. Die moet hij volgens het OM ook krijgen.

Het slachtoffer heeft na het steekincident van beide incidenten aangifte gedaan. Het ging al een tijdje niet goed met de vrouw. Ze woonde daarom tijdelijk niet meer bij haar vriend, maar bij haar ouders. In de nacht van 20 maart is ze terug gegaan naar hun gezamenlijke woning en naast hem in bed gaan liggen. Ze had een koksmes bij zich. Haar vriend wordt wakker en is verbaasd dat ze er is.

De vrouw verbergt het mes en gaat naar beneden. "Ik kon het niet", verklaart ze. "Als ik had gewild had ik hem neergestoken, maar ik wilde het niet." Eenmaal beneden ziet haar vriend het mes. Er ontstaat een worsteling waarbij hij haar het mes afhandig maakt. Twee dagen later wordt de vrouw opgenomen in een kliniek.

Steekincident met aardappelschilmesje

De vrouw mist haar gezin en familie en geeft aan dat ze terug wil naar huis. Op Eerste Paasdag, 17 april, belt ze meerdere malen met haar vriend. "Ik miste hem en wilde bij hem zijn." Hij haalt haar op bij de kliniek en zij gaat weg zonder dat te melden. "Ik wist dat het niet mocht." Ze gaan samen weg en gebruiken beide meerdere soorten drugs: speed, ghb en xtc. Ze boeken een kamer in een hotel in Westerbork. Daar aangekomen krijgt de Hoogeveense telefoon van de kliniek om te vragen waar ze is. "Mijn vriend werd boos omdat ik de telefoon opnam en hem de telefoon gaf, toen heb ik een mesje gepakt en hem gestoken", zo vertelt zij de rechter.

De vriend heeft verklaard dat hij boos werd omdat hij niet wist dat ze geen toestemming had om weg te gaan. Hij wil haar terugbrengen naar de kliniek. Volgens de vrouw wist hij dat wel en kleineerde hij haar. Er knapt iets bij de vrouw, waarop ze hem neersteekt in zijn borst, vlakbij zijn hart. Het kost hem bijna het leven.

De Hoogeveense steekt haar vriend met een aardappelmesje dat in haar jaszak zat. Die jas heeft ze aan. "Ik had het meegenomen omdat mijn vriend lekkere dingen had gekocht in de winkel." Het zou om fruit gaan. Volgens de vrouw heeft ze het mesje niet meegenomen met de bedoeling de man neer te steken. "Als ik dat gewild had, had ik dat een maand eerder wel gedaan." Wel geeft ze aan dat ze een tijdje met haar handen in de jaszakken heeft gestaan met het mesje in d'r handen. Vervolgens haalt ze met een beweging het mesje eruit en steekt hem neer. "Het was een opwelling."

Verdachte heeft spijt

Na het steekincident volgt een worsteling waarbij, volgens de vrouw, haar vriend geprobeerd heeft haar te wurgen. Beide rennen naar buiten, de man is bebloed. Zowel de eigenaresse van het hotel als de verdachte zelf bellen de politie. Hij is vooral bezorgd om zijn vriendin en geeft aan dat ze haar moeten zoeken voor ze zichzelf iets aandoet. De vrouw wordt aangehouden en zit sindsdien vast. In een e-mail aan de rechtbank heeft haar vriend enkele weken later geschreven dat de ze vooral hulp nodig heeft.

Uit onderzoeken van deskundigen blijkt dat de vrouw tijdens het steekincident verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze heeft verschillende stoornissen, al dan niet veroorzaakt door haar verslavingen.

"Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik heb gedaan", verklaart de vrouw vanochtend in de rechtszaal. "Ik ben dit niet", vertelt ze huilend. "Het was een relatie waarin veel drugs werden gebruikt. Ik was helemaal uitgeput en ik denk dat het daardoor is gebeurd. Ik werd voor mijn gevoel de grond ingetrapt en daardoor werd het denk ik zwart voor mijn ogen." De vrouw staat open voor een behandeling om van haar verslaving af te komen. "Ik wil alle hulp accepteren die ik krijg." In de komende twee weken kan de vrouw een intake krijgen in een kliniek in Assen. Het is nog niet duidelijk of er binnenkort plek is in de kliniek.

Verdediging

Advocaat Bram Pover wil dat de rechtbank de vrouw vrijspreekt van poging tot doodslag. Hij citeert uit een rapport van een psycholoog waarin staat dat ze "psychisch zo ver is afgegleden dat ze niet in staat was te aanvaarden waar het steken toe zou leiden, namelijk het doden van de man." Volgens hem handelde zijn cliënt onder invloed van een psychose. Wel is volgens de raadsman bewezen dat de vrouw de man heeft neergestoken en hem een maand daarvoor heeft bedreigd. "Dat heeft ze immers bekend." Ook hij geeft aan dat de vrouw vooral hulp nodig heeft en zo snel mogelijk naar een kliniek zou moeten.