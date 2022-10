Kerncentrale Lingen blijft enkele maanden langer open

De Duitse kerncentrale in Lingen, ten zuidwesten van Emmen, blijft toch langer open. De centrale zou in eerste instantie op 1 januari sluiten, maar blijft nu draaien tot 15 april volgend jaar.

Aan het besluit ging wekenlange discussie vooraf binnen de coalitie van de Duitse bondskanselier Scholz, meldt de NDR . Duitsland had aanvankelijk besloten om drie kerncentrales aan het einde van dit jaar te sluiten, waaronder Lingen. Alleen centrales in Beieren en Baden-Württember zouden als reserve dienen als er een tekort aan energie zou ontstaan.

Uiteindelijk zullen alle kerncentrales in Duitsland de deuren sluiten. De kernramp in 2011 in het Japanse Fukushima is voor de Duitse regering de aanleiding om te stoppen met kernenergie.