Japanse duizendknoop teistert museum Kinderwereld: bevriestechniek moet oplossing bieden

Het speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden heeft last van de Japanse duizendknoop. De gemeente Noordenveld gaat de plant bestrijden om schade aan het pand te voorkomen.

Een speciale techniek moet het groene monster bestrijden. Hierbij wordt de bodem voor langere tijd bevroren zodat de wortels afsterven. "Dat doen we vooral op plekken waar we minder goed bij kunnen. In het oosten van het land leverde deze techniek al goede resultaten op. Zo hoeven we niet veel te graven of planten te verbranden", legt Meijer uit.