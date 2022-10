Inwoners van Drenthe grootste gasverbruikers van Nederland

Inwoners van Drenthe zijn de grootste gasverbruikers van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat energiebedrijf Zonneplan onlangs heeft uitgevoerd, op basis van recente data van het CBS. Acht van de twaalf Drentse gemeenten zitten met zowel het gemiddelde gas- als stroomverbruik boven het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 geldt.

Drentse huishoudens zitten qua gasverbruik gemiddeld ongeveer 300 kubieke meter boven het landelijk gemiddelde. Voor stroomgebruik geldt dat Drenten ongeveer 100 kilowattuur boven het landelijke gemiddelde zitten.

Aan en Hunze is de gemeente met het hoogste gasverbruik. In Assen en Meppel wordt het minste gas verbruikt. Dat komt volgens Zonneplan door het lagere aantal vrijstaande huizen in deze gemeenten.

Vrijstaande woningen

De oorzaak voor het hogere energieverbruik in Drenthe zit volgens Zonneplan in het hoge aantal vrijstaande woningen in de provincie. Maar liefst 29 procent van de woningen in Drenthe is vrijstaand, tegenover 13 procent landelijk.