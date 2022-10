1.005 paarden en pony's, achttien ezels en drie aanhoudingen op Zuidlaardermarkt

In totaal zijn er 1.023 dieren te koop aangeboden op de Zuidlaardermarkt. 1.005 pony's en paarden en achttien ezels. Dat heeft burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo zojuist bekend gemaakt tijdens de persconferentie over de markt.

In de nacht stonden er al zevenhonderd paarden op de Brink in het dorp. "Dat was de voorgaande jaren niet zoals dit jaar", vertelde Thijsen tijdens de persconferentie. Dit jaar wordt de 821ste editie van de grootste paardenmarkt van Europa georganiseerd.

"Vanochtend waren de paardenhandelaren al enthousiast", zei de burgemeester, die ook op de verandering van de markt inging. "We hebben de Zuidlaardermarkt door de jaren heen langzaam hervormd. Samen met kenners en dierenvrienden."

Thijsen is ervan overtuigd dat een paardenmarkt als in Zuidlaren altijd kan blijven bestaan. "De kracht van een markt als dit is de openheid, er valt niks te verstoppen. Als een paard er niet goed uitziet, dan gaat het terug en gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit langs bij de handelaar van dienst. Door markten als deze, komt het in de openbaarheid", stelt hij. Dus richt hij zich ook tot de criticasters van de paardenmarkt: "Ik heb het vermoeden dat mensen die klagen over markten als deze, veelal uit de Randstad komen. Markten als deze zijn hier heel normaal. Laten we ons niet laten leiden door de waan van de dag, maar door de deskundigheid van bijvoorbeeld een veearts."

Mellema met snor en pruik

Scheidend marktmeester Jaap Mellema (65) kan zich er nog maar weinig bij zijn afscheid voorstellen: "Ik ben niet emotioneel. Het voelt niet als de laatste, maar gewoon als een Zuidlaardermarkt."

Thijsen richtte zich tijdens de persconferentie ook nog op gevatte wijze tot Mellema: "De opvolger is een topper, zoals Jaap dat vanzelfsprekend ook is. 821 jaar bestaat de Zuidlaardermarkt en Jaap heeft niet eens de helft meegemaakt. Dat klinkt onaardig, maar het is wel zo. We redden ons wel."

Op de vraag of Mellema volgend jaar weer op de Zuidlaardermarkt is, antwoordt hij lachend: "Ja, al denk ik dat ik dan met een snor en een pruik op loop. Anders word ik de hele tijd aangesproken."

Drie aanhoudingen

Jan Bert Ulenreef van de politie Noord-Nederland meldde tijdens de persconferentie dat de politie drie aanhoudingen heeft verricht, waarvan een persoon een pistool bij zich droeg. "Als je dat meeneemt naar de Zuidlaardermarkt, ben je volgens mij niet helemaal goed", zei Ulenreef daarover.