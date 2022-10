Wat vind jij: Bijna iedereen wil eerder verlaging energietarief bij dalende inkoopprijs

De deelnemers van Wat vind jij zijn het in een overtuigende meerderheid eens: de energietarieven moeten sneller worden aangepast bij dalende prijzen.

Want hoewel de inkoopprijs voor gas en energie de afgelopen maanden sterk is gedaald, zijn enkele energiebedrijven onlangs begonnen met het verlagen van de prijzen voor consumenten.

Dat is volgens Eneco een gevolg van de ophef die er vorige maand was over tariefsverhogingen die te laat waren gecommuniceerd. Het bedrijf wijst erop dat tariefswijzigingen voortaan dertig dagen voor ingang worden gecommuniceerd en dat daardoor energie eerder moet worden ingekocht. "Dat kan tot gevolg hebben dat klanten minder snel van prijsveranderingen op de handelsmarkt kunnen profiteren", aldus het bedrijf.