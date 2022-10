Wat vind jij: Energiebedrijven moeten sneller tarieven aanpassen bij dalende prijzen

Op de handelsmarkt was de prijs voor gas op 25 augustus op een hoogtepunt. Toen kostte een megawattuur 306 euro. Inmiddels is de prijs met meer dan de helft gedaald tot 130 euro. Die daling is ook te zien in de elektriciteitsprijs. Eind augustus werd ruim 800 euro betaald voor een megawattuur, nu ruim 230 euro.