Groenewegen sprint naar zege in Gouden Pijl

In de slotfase ging Emmenaar Elmar Reinders samen met Bauke Mollema op avontuur. Het tweetal werd echter bijgehaald door de achtervolgende groep, met daarbij verschillende grote namen. In de sprint was Groenewegen uiteindelijk een klasse apart."Het ging goed. Het is een mooie wedstrijd, met een leuke sfeer", blikt Groenewegen terug. De Amsterdammer had met Bert-Jan Lindeman uit Assen een waardevolle ploegmaat in de Gouden Pijl. "Hij reageerde op alles", prijst Groenewegen de Drent. Ook schaatser en oud-Emmenaar Kjeld Nuis maakte deel uit van Jumbo-Visma.Het profcriterium werd dit jaar voor de tweede keer op zondag verreden. In de vorige editie trok Tom Dumoulin aan het langste eind. De Limburger kampt met knieklachten en was deze keer niet van de partij. Groenewegen werd vorig jaar derde in Emmen.