Laura Dijkema mist met Oranje kans op ticket Olympische Spelen

Het gastland won overtuigend in drie sets: 23-25 17-25 22-25. Nederland stond geen enkel moment in de wedstrijd op voorsprong. Spelverdeler Dijkema had wederom een basisplek. Oranje won eerder deze week, net als Italië, overtuigend van België en Kenia.De Nederlandse volleybalsters krijgen in januari nog een kans om de Spelen te halen. Dan volgt een toernooi met de beste acht Europese landen die zich ook nog moeten kwalificeren. Bij dat toernooi is slechts één ticket te verdienen. Het is al zeker dat sterke landen als Turkije en Polen meedoen.Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd Oranje vierde. Ook bij het WK van vorig jaar moesten de volleybalsters met de vierde plek genoegen nemen. Italië eindigde bij dat WK als tweede. Servië was in de finale te sterk.