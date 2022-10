Hoe het Emmermeer verdween weet niemand precies

Op de oudste kaart is het meer zes hectare groot, stelt Withaar. "Maar op de kaart uit 1829 is het maar liefst achttien hectare." Is het meer dan in die veertig jaar driemaal zo groot geworden? Withaar denkt van niet. "Je hebt natuurlijk te maken met droge en natte jaren waardoor er de ene keer meer water staat dan het andere jaar. Maar dit grote verschil heeft volgens mij eerder te maken met onnauwkeurigheden in de kaart. Het wordt nog vreemder als je op Wikipedia leest dat het meer wel veertig hectare groot geweest zou zijn. Maar we kunnen niet terug in de tijd om te kijken, we moeten het doen met de bronnen die we hebben."