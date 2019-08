Waar komt de straatnaam 'Voor de Blanken' in Ruinen vandaan?

Diane Linde woont sinds kort in een boerderij aan de Voor de Blanken. Volgens haar went de naam van de straat nog niet. "We krijgen er veel vragen over. Als ik ergens mijn adres moet opgeven moet ik altijd de straatnaam nog eens herhalen. Ja, het is echt voor-de-blanken. Ze denken vaak meteen aan discriminatie en dat vind ik eigenlijk wel grappig terwijl het er helemaal niets mee te maken heeft."RTV Drenthe zocht deze vraag eerder al eens uit en wat blijkt: het heeft helemaal niet met huidskleur te maken, maar met de grondwaterstand. "Waarschijnlijk heeft het hier vroeger onder water gestaan. Je kunt het ook wel zien, aan de ene kant van de weg ligt de grond veel lager dan aan de andere kant van de weg. Vandaar dat het blank stond”, vertelt Hendrikus Niesing, vrijwilliger bij de Historische Vereniging van Ruinen.Je hebt volgens Niesing veel gronden die naar de waterstand of naar de ligging genoemd zijn. "Marenland, Broekland,...Je hebt hier ook Voor de Broeken en Achter de Broeken. Maar een Achter de Blanken bestaat voor zover ik weet niet, gewoon De Blanken wel."Het verkeersbord aan de Voor de Blanken hangt opvallend hoog en niet voor niets. Naast de paal zijn graafsporen van pogingen het verkeersbord met de paal mee te nemen. "Er is heel veel reactie op geweest. Of het bord vaak meegenomen is weet ik niet, maar het is wel eens gebeurd. Hij is wel eens weggehaald of kapotgemaakt. Je kunt er nog wel bij, maar niet zo gemakkelijk meer.""Er is meer over een verandering van de naam gesproken door mensen die daar actie voor voerden. Niet door de inwoners zelf, die wisten niet beter. Het is altijd zo geweest. Niemand dacht vroeger na dat het ook met huidskleur te maken kon hebben, maar tegenwoordig speelt het volop." Ook Linde vindt niet dat de naam veranderd moet worden. "Dat hoeft van mij zeker niet. Mooi zo laten en ik woon hier heerlijk."De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.