Drenthe Toen-podcast: Friday the 13th: bloederige horror met Drents tintje

Meines vertelt over de bekende link tussen bijvoorbeeld Vancouver en Coevorden. Kunnen we stellen dat Coevorden gunstige grond was voor landverhuizers? Meines: "In Coevorden heerste altijd een soort onrust, als we het hebben over de Gouden Eeuw en dus ook over de Tachtigjarige Oorlog. Met name in die streken kozen mensen het ruime sop, en gingen naar de overkant. Naar Norfolk in Engeland. Norfolk bestond voor meer dan de helft uit Nederlanders in die tijd. Vandaaruit gingen ze naar Amerika. Je moet je voorstellen: de moed die daarvoor nodig was, een reis van twee, drie maanden op zee, dan kwam je aan en er was niks. Je moest het allemaal van de grond af opbouwen. Dat deden die mensen. Het was heel zelden dat iemand op de boot terug ging naar Nederland. Die bleven daar voorgoed en maakten er een fantastisch succes van."