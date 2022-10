Kilometerslange file op A28 bij Spier na kettingbotsing

Door een kettingbotsing ter hoogte van Spier is dinsdag aan het begin van de middag een kilometerslange file ontstaan op de A28 in de richting van Groningen naar Hoogeveen. Door het ongeluk sloot Rijkswaterstaat de rijstrook tijdelijk af en werd verkeer vanuit Groningen via Heerenveen omgeleid. De A28 is inmiddels weer vrijgegeven.