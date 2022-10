Kilometerslange file op A28 bij Spier na kettingbotsing, deel snelweg afgesloten

Door een kettingbotsing ter hoogte van Spier is dinsdag aan het begin van de middag een kilometerslange file ontstaan op de A28 in de richting van Groningen naar Hoogeveen. Door het ongeluk heeft Rijkswaterstaat die rijstrook volledig afgesloten en wordt verkeer vanuit Groningen geadviseerd om te rijden via Heerenveen over de A7 en de A32.