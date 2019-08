Gietense Bé Zwiers onderscheiden met Gouden Wiel

Zwiers is bijna 45 jaar actief in het wielrennen. Halverwege de jaren '70 bestuurder bij de Vereniging Gieter Wielerronde. Daar schoolde hij zich ook om tot jurylid, waardoor hij ook vaak bij andere wielerrondes werd ingezet.De bestuurder was medeverantwoordelijk voor het binnenhalen van Nederlands Kampioenschappen en het wereldkampioenschap veldrijden in Gieten.De 70-jarige Zwiers wordt omschreven als een geliefd mens met een warme persoonlijkheid. In 2004 ontving hij het Zilveren Wiel van de bond. Nu hij zijn verantwoordelijkheden in de sport aan het afbouwen is, wordt Zwiers dus nog een keer beloond voor zijn werk."Er zijn in deze tijd nog weinig mensen te vinden, die op deze wijze inhoud geven aan dienstverlening voor een sport", aldus KNWU Noord-secretaris Bernard Pijper.