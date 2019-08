Ron Jans aan de slag bij FC Cincinnati

De inwoner van Tynaarlo wordt vandaag gepresenteerd. 'Yahns', zoals de Amerikanen stellen dat zijn naam moet worden uitgesproken, debuteert zaterdag in de uitwedstrijd tegen Columbus Crew. Meteen een belangrijke wedstrijd; de nieuwe club van Jans staat laatste, Columbus Crew staat met 8 punten meer een plaatsje hoger.In de Verenigde Staten komt Jans een oude bekende tegen. Voormalig PEC Zwolle-directeur Gerard Nijkamp is er algemeen manager. Hij haalde Jans naar Cincinnati. Ook de Nederlander Maikel van der Werff speelt bij de club."Ik waardeer het dat Gerard en de club vertrouwen in me hebben. Ik vind het een uitdaging deze club verder te laten groeien en de fans van FC Cincinnati nog trotser te maken", zegt de 60-jarige oefenmeester.Het is voor Jans zijn tweede club als trainer in het buitenland. In 2012 werkte hij bij Standard Luik in België.