Nieuwe opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn gaat nog eens 20 tot 28 Oekraïense vluchtelingen opvangen in de gemeente. De nieuwe opvanglocatie is de Oringer Stee, een dependance van het hotel Oringer Marke dat er tegenover staat.

"Wij blijven uitkijken naar mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen", zegt burgemeester Jan Seton. "De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij en dus is er nog steeds behoefte aan een veilige plek voor deze mensen. Het is fijn dat we in overleg met onze ondernemers dit soort opvangmogelijkheden kunnen aanbieden."