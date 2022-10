Bakkersfamilie Sieben verguld met prijswinnende speculaasjes: 'Kroon op ons werk'

Bij binnenkomst kan het je niet ontgaan: de trofeeën die bij bakkerij Sieben staan te pronken. De bakkersfamilie met vestigingen in Schoonebeek, Coevorden, Klazienaveen en Emmen viel deze week driemaal in de prijzen. Zowel hun gevulde als met amandelen gebakken speculaas mag zich de beste van Drenthe noemen. De gebakken speculaas werd daarna bovendien nog verkozen tot beste van Nederland. De broers Erik en Roelof en hun partners Jenny en Margret glimmen door trots bijna nog meer dan de trofeeën zelf.

In totaal deden 35 bakkers met 284 inzendingen mee en maandag kwam het verlossende woord van Beko, de inkooporganisatie die de jaarlijkse Speculaaskeuring houdt. Zowel landelijk als provinciaal werd beslist wie de beste speculaasjes (met amandelen, zonder amandelen of gevuld) had gemaakt. Voor Sieben was het dus driedubbel feest.

"Ja, we zijn natuurlijk supertrots", lacht Margret, terwijl ze in Schoonebeek een van de trofeeën even vasthoudt. "Toen ik het nieuws hoorde, heb ik meteen Jenny gebeld. Nou, zij heeft er zelfs nog een traantje om gelaten. Ineens ben je de beste van Nederland, dat is toch wel de kroon op ons werk."

Vruchten afgeworpen

Het is niet de eerste keer dat bakkerij Sieben een gooi naar de titel doet. Al eerder wisten ze het tot provinciewinnaars te schoppen. En nu is het dus ook gelukt om landelijk de winst te pakken. Het recept voor de speculaasjes is geheim, maar Margret denkt dat het dunne en krokante karakter zeker heeft bijgedragen aan het succes. "Mijn man is er in september nog speciaal voor op cursus geweest. En dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen."

Sinds de bakkerij het heugelijke nieuws heeft gedeeld op social media, stromen de felicitaties binnen. De speculaasjes vinden - niet geheel verrassend - gretig aftrek. De twee andere gewonnen bekers heeft Sieben inmiddels overgebracht naar de nevenvestigingen in Coevorden en Emmerhout. "Want iedereen mag weten waar ze voor staan", vindt Margret.

Veertig jaar

De bakkerij die vorig jaar haar veertigjarig bestaan vierde is opgericht door Gerrit en Albertje Siebing, die in 1981 een leegstaand pand in Schoonebeek kochten. De liefde voor het bakkersvak zat blijkbaar in de genen, want zoons Roelof en Erik volgden hun vaders voetstappen. Later volgden uitbreidingen, met vestigingen in de eerder genoemde plaatsen. Margret en Jenny klopten toentertijd aan voor werk in de bakkerijen bij Roelof en Erik, maar de sollicitaties leverden uiteindelijk meer op dan enkel een baan. "Ik ging voor de baan van filiaalhouder, maar toen heb ik de baas versierd", lacht Margret.