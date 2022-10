Veertien woningen op plek voormalige bakkerij Drost in Zuidwolde

Op de plek waar decennialang bakkerij Drost in Zuidwolde was gevestigd, worden meerdere soorten woningen gebouwd, waaronder appartementen.

Volgens de gemeente sluiten de plannen, die nu zes weken ter inzage liggen, aan bij de omgeving. Het deel van de Hoofdstraat wordt omschreven als 'een herkenbare en markante plek in de groene dorpskern'. "De aanwezige bomen in het plangebied blijven behouden. Ditzelfde geldt voor een groot gedeelte van het bestaande grasveld", staat in het plan.