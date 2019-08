Gemeenten krijgen meldpunt voor gevaarlijke honden

Het is een van de maatregelen die de regering treft in het streven het aantal bijtincidenten van agressieve honden terug te dringen.Jaarlijks overlijdt er in Nederland gemiddeld één persoon door een aanval van een hond, blijkt uit cijfers van het CBS. Ieder jaar wordt er in Nederland zo'n 150.000 keer iemand door een hond.Naast een meldpunt werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een fok- en importverbod voor hoog-risico honden. Dat zijn onder andere staffordshire-achtigen, herdershonden en pitbulls. Die rassen zijn het vaakst betrokken bij bijtincidenten, blijkt uit onderzoek van Bureau Beke en de Universiteit van Utrecht.In Drenthe waren er de afgelopen jaren meerdere bijtincidenten. Zo werd in 2016 een peuter in Nieuw-Buinen aangevallen door ontsnapte rottweilers. Het kind raakte daarbij zwaargewond. Datzelfde jaar zette rottweiler Renzo zijn tanden in een fietser in Assen. In juni van dit jaar beet een herdershond een andere hond en zijn baasje in Emmen.