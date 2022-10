Ganzen trekken niet altijd meer weg, wat betekent dit voor Drenthe?

Dat we hier vaker ganzen zien in de zomer is niet het enige gevolg van het succesvolle broeden. "Als ze het hele jaar hier blijven en er komen er meer bij in de winter, dan wordt er veel grasland gegeten. Daar hebben de boeren wel schade van", zegt Olk. Dit wordt ook herkend door Arend Steenbergen, regiobestuurder bij LTO Noord en boer. "De problematiek met ganzen rondom natuurgebieden wordt steeds groter, dus het is heel erg belangrijk dat er nu een akkoord komt tussen de verschillende partijen over hoe we de hoeveelheid ganzen kunnen beheren. Vooral het probleem van overzomerende ganzen wordt steeds groter", aldus Steenbergen.