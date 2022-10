Kwaliteit wegen Westerveld bijna door ondergrens, gemeente trekt ruim 2 miljoen uit

De staat van een deel van de wegen in de gemeente Westerveld is de afgelopen jaren flink achteruitgegaan. Sommige wegen in de gemeente Westerveld moeten daarom nodig opgeknapt worden. Het voorstel van het college is om jaarlijks 2 miljoen euro te betalen om de gaten te dichten.

"Wanneer de kwaliteit door de ondergrens van het 'kwaliteitsniveau laag' dreigt te gaan, moet noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd", schrijft de gemeente in een meerjarenplan. "Op basis van de inspectieronde in 2021 is die dreiging aanstaande. Daarom is in de periode 2023-2032 meer groot onderhoud noodzakelijk."

De gemeente Westerveld heeft ruim 2,3 miljoen vierkante meter aan verharde wegen te onderhouden. "Vanuit de inspectie is af te leiden dat daarvan 46 procent van het asfalt en 48 procent van de elementen een matige of ernstige schade heeft waaraan een onderhoudsmaatregel gekoppeld is in de komende 5 jaar."

Fors meer geld dan nu

Een oorzaak van de achteruitgang van de kwaliteit zijn de bezuinigingen die in 2011 zijn doorgevoerd. Structureel moest er 400.000 per jaar bezuinigd worden op het beheer van de openbare ruimte. Nu betaalt de gemeente ongeveer negen ton per jaar. Dat bedrag wordt vanaf volgend jaar verhoogd naar ruim 2 miljoen per jaar. Ook moet rekening gehouden worden met gemiddeld ruim een miljoen euro per jaar voor 'vervangingen'.

Duurzame oplossingen